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أخبار العالم

الإمارات تسمح لمواطني إسرائيل دخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، منح المواطنين الإسرائيليين الحق في السفر إلى الإمارات دون الحاجة إلى تأشيرة لمدة 90 يوما. 

وقالت الخارجية الإماراتية وفق وكالة الأنباء الرسمية إنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة.

وأضافت الوكالة أن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة. 

وأشارت إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.


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