بدون مسكنات.. أطعمة تخلصك من الصداع في لمح البصر

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وفقا لموقع " nhs" أهم أ سباب الصداع الأكثر انتشارا بين البشر، وهى والضغط العصبى ووجود مشاكل في النظر وعدم تناول وجبات منتظمة أو شرب كمية كافية من السوائل نزلات برد أو الأنفلونزاوعدم تناول وجبات منتظمة أو شرب كمية كافية من السوائل



على الجانب الآخر إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك أطعمه سريعة تساعد على تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات.

تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات.





-الخضراوات الورقية









مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي





- بذور الكتان

اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.





- البروكلي

مصدر غني للمغنيسيوم. تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي.







- حليب قليل الدسم

يحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع.





علاج الصداع فى المنزل

وبجانب العلاجات السابقة إليك أهم طرق العلاج الأولية للصداع فى المنزل وفقا لما ذكره موقع "nhs".

-اشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات الطبيعية -احصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا -حاول الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ -مارس الرياضة عندما تستطيع فعل ذلك

يعدمن أكثر الآلام المزعجة وينتج الصداع دون سبب مرضى واضح مثل الكلى والقلب وإنما ناتج عن بعض السلوكيات الخاطئة وحينها يمكن علاجه ببعض العلاجات المنزلية.