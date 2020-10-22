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مرأة

بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:13 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" داخل الجيم بإطلالة جذابة تبهر متابعيها.

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وظهرت بها لقاء الخميسي، ببنطال ليجن جذاب باللون الأبيض المطعم بألوان مختلفة، ومنسقه معه تي شيرت بسيط بدون اكمام باللون الأبيض ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.

كما اختارت تسريحة الكعكة التي تضيف لمسة كاجوال تتناسب مع إطلالتها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تكشف جمالها.
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