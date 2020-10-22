بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم





وظهرت بها لقاء الخميسي ، ببنطال ليجن جذاب باللون الأبيض المطعم بألوان مختلفة، ومنسقه معه تي شيرت بسيط بدون اكمام باللون الأبيض ليبرز عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.





كما اختارت تسريحة الكعكة التي تضيف لمسة كاجوال تتناسب مع إطلالتها.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تكشف جمالها.