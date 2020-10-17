بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها





وظهرت لقاء الخميسي ، مرتدية بلوزة انيقة وجذابة باللون الذهبي اللامع، ودون أكمام لتكشف عن جمالها واناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب الذى يتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الذهبي.





وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع جمالها.