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مرأة

بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:43 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها رفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت لقاء الخميسي، مرتدية بلوزة انيقة وجذابة باللون الذهبي اللامع، ودون أكمام لتكشف عن جمالها واناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب الذى يتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الذهبي.

وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع جمالها.
بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها
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