بعد خناقتها مع جمهور الزمالك| لقاء الخميسي تظهر مع محمود الخطيب.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بصحبة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الاهلي وعلقت قائلة "الخطيب أسطورة بحبه"
يذكر أن لقاء الخميسي متزوجة من محمد عبد المنصف حارس مرمي المنتخب المصري السابق ووادي دجله الحالي.
وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.