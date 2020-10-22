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محافظات

مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير شنايش الامطار بالشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحسبا لسقوط الأمطار والتي قد تصل للسيول في بعض المناطق طبقا لتقرير الأحوال الجوية والطقس الغير مستقر .
 

وأضاف جاب الله أنه تم إزالة كل ما يعيق مياه الامطار ل 54 مخر ومجري للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القري والمركز وذلك في اطار الاستعدادات المكبرة لموسم الأمطار وخطة المركز لمواجهة السيول .

وأشار  رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجري الامطار بالطرق السريعة الساحلي شرقًا وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف . 

ووجه رئيس المدينة بمراجعة أماكن تجمعات مياه الامطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة ، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وإزالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار بمجري السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي اسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجري لضمان عدم انحراف مياه الامطار علي المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  .

كما وجه  نواب رئيس المدينة ومدير إدارة تحسين البيئة باستعداد كافة المعدات والسيارات بمجلس المدينة تحسبا لزيادة الأمطار بالمدينة وازالتها المياه فورا.

واوضح ان ذلك ياتى استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد المبكر لمواجهة الامطار والسيول ومراجعة جاهزية شنايش الامطار ومخرات السيل تحسبا للأمطار المتوقعة .  
مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح
مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح
مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح
مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح
مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح

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