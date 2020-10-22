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رياضة

طلبك مرفوض.. تفاصيل اجتماع الزمالك والإسماعيلي الطارئ في الجبلاية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:59 م
مباراة الزمالك والإسماعيلي
مباراة الزمالك والإسماعيلي
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل الاجتماع الطارئ لمندوب نادى الزمالك والإسماعيلي داخل مقر الجبلاية عصر اليوم الخميس بعد تأجيل لقاء الإياب بين الفارس الأبيض والرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر ذاته إن الاجتماع ناقش ازمة تحديد موعد للقاء الزمالك والإسماعيلي فى حضور مندوب من كلا الناديين مع محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوي اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى.

وأضاف : مندوب الدراويش رفض إقامة مباراة الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز أحد يومى 24 أو 25 من أكتوبر الجارى استنادا إلى حاجة الفريق الى الراحة بعد الفوز على أسوان فى المسابقة المحلية مطالبا بتحديد موعد عقب يوم 27 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن مطالب مندوب الاسماعيلي تصطدم بعامل ضيق الوقت نظرا لمواجهة الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى يوم 1 نوفمبر القادم فى إياب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا.

يذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.


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