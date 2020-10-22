طلبك مرفوض.. تفاصيل اجتماع الزمالك والإسماعيلي الطارئ في الجبلاية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل الاجتماع الطارئ لمندوب نادى الزمالك والإسماعيلي داخل مقر الجبلاية عصر اليوم الخميس بعد تأجيل لقاء الإياب بين الفارس الأبيض والرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال المصدر ذاته إن الاجتماع ناقش ازمة تحديد موعد للقاء الزمالك والإسماعيلي فى حضور مندوب من كلا الناديين مع محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوي اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى.
وأضاف : مندوب الدراويش رفض إقامة مباراة الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز أحد يومى 24 أو 25 من أكتوبر الجارى استنادا إلى حاجة الفريق الى الراحة بعد الفوز على أسوان فى المسابقة المحلية مطالبا بتحديد موعد عقب يوم 27 من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن مطالب مندوب الاسماعيلي تصطدم بعامل ضيق الوقت نظرا لمواجهة الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى يوم 1 نوفمبر القادم فى إياب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا.