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تعليم

رئيس جامعة أسوان: تنفيذ خطة التعليم الهجين والإلكتروني.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:19 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
عقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اجتماعا للتأكيد على تنفيذ خطة الجامعة للتعليم الهجين العام الجامعى 2021/2020.


وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.   


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وأكد الدكتور أحمد غلاب على تطبيق نظام التعليم الهجين والتعليم الإلكترونى والعمل على الاستفادة القصوى من التجربة للطلاب بمختلف الكليات.  


وشدد غلاب على أهمية المتابعة من عمداء الكليات على انتظام الدراسة وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات وذلك من خلال الالتزام الكامل بالجداول الدراسية والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أونلاين.


وقال إن ذلك سيتم بالتنسيق مع عمداء الكليات والعمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على التعليم الإلكترونى من خلال المنصات الإلكترونية التى أنشأتها الجامعة التى تتيح دخول عشرة آلاف طالب وطالبة على المنصة الإلكترونية فى توقيت واحد والعمل على إلزام عضو هيئة التدريس بالقيام بواجباته اتجاه الطلاب وخاصة الكليات النظرية التى يتم الدراسة بها أونلاين.  


فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أهمية تنفيذ الخطة الدراسية والتأكيد على التفاعل الايجابى مع الطلاب وذلك من خلال وضع رؤية واضحة ومحدودة من كل كلية والعمل على تنفيذها على مدار العام الدراسي.
رئيس جامعة أسوان: تنفيذ خطة التعليم الهجين والإلكتروني.. صور
رئيس جامعة أسوان: تنفيذ خطة التعليم الهجين والإلكتروني.. صور
رئيس جامعة أسوان: تنفيذ خطة التعليم الهجين والإلكتروني.. صور
رئيس جامعة أسوان: تنفيذ خطة التعليم الهجين والإلكتروني.. صور

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