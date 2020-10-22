بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. أحمد عيد يفتح النار على الاتحاد الإفريقي ومجلس القلعة البيضاء

أعرب أحمد عيد لاعب الزمالك السابق عن غضبه من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا على قرار الكاف، قائلا: "‏اتحاد افريقي فاسد وفاشل وعليه شبهات طول العمر ومجلس ادارة الزمالك للكلام والمداخلات بس.. وقفنا معاكو ضد الكل هاتو حق النادي بقى!! في الاخر دي اغلي بطولة وربنا يوفق اللاعيبة ويجبوها هما قدها ان شاء الله.. الزمالك وبس 🇦🇹🇦🇹".





كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.









كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".









وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.









وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.



