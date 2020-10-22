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أخبار العالم

4151 حالة.. المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية لـ إصابات كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:36 م
المغرب يسجل أكبر
المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية لـ إصابات كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، رصدت وزارة الصحة 4151 إصابة جديدة بـ كورونا في أكبر حصيلة يومية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 186731.

فيما توفى 53 شخصا جديدا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3132.

وبلغت حالات الشفاء الجديدة 2847 حالة لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 154481.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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