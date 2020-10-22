فيفا يعلن موعد قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، إقامة قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبل لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، يوم 7 ديسمبر المقبل.





وتضم تصفيات أوروبا للمونديال المقبل، خمس مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، وخمس مجموعات تتكون من خمسة منتخبات أخرى.





وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد تراجع منتخب مصر.





وشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تراجع منتخب مصر مركزا واحد ليحتل الـ 52 عالميا بعد أن كان في المركز الـ 51 الشهر الماضي.





وقفز منتخب الجزائر 5 مراكز ليحتل المركز الـ 30 عالميا، كما تقدم منتخب تونس 4 مراكز ليتواجد في المركز الـ 39.





وحافظ منتخب السنغال على الصدارة الأفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميا، أمام بالنسبة للصدارة العالمية فجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول ثم فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا والبرتغال خامسا.