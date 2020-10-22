AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيفا يعلن موعد قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، إقامة قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبل لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتضم تصفيات أوروبا للمونديال المقبل، خمس مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، وخمس مجموعات تتكون من خمسة منتخبات أخرى.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد تراجع منتخب مصر.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تراجع منتخب مصر مركزا واحد ليحتل الـ 52 عالميا بعد أن كان في المركز الـ 51 الشهر الماضي.

وقفز منتخب الجزائر 5 مراكز ليحتل المركز الـ 30 عالميا، كما تقدم منتخب تونس 4 مراكز ليتواجد في المركز الـ 39.

وحافظ منتخب السنغال على الصدارة الأفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميا، أمام بالنسبة للصدارة العالمية فجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول ثم فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا والبرتغال خامسا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون في كأس مصر

معنى اسم الله "الصمد" ولماذا قال "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" دون واحد.. الجندي يرد

أمطار غزيرة مفاجئة بالدقهلية و برق ورعد على قراها

مدرب وست بروميتش يحسم موقف أحمد حجازي من الانتقال إلى الدوري السعودي

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

براءة صلاح دياب من تهمة بناء مصنع لابوار بدون ترخيص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شورت قصير.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ إيمى طلعت زكريا تثير الجدل بأنوثتها

بدون مكياج.. هند صبري تتألق بالكاجوال على البحر