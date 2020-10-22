صحة الشرقية تناقش الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي ومديري إدارات مكافحة العدوي، والجودة بمديرية الشئون الصحية، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ومناقشة خطة الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والخطط والسيناريوهات المستقبلية في حالة حدوث أي مستجدات.

كما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماع مع مديري ثلاث إدارات صحية بالمحافظة هي "الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر"، لمناقشة تنظيم ونقل ملفات العاملين بكل إدارة، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وكلف وكيل الوزارة لجنة من الإدارات الفنية بالمديرية لتنظيم العمل وإنجاز المهام المطلوبة، وتسليم الملفات من ديوان عام المديرية إلي الإدارات الصحية بالمحافظة.





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كما استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور إبراهيم الدهشوري المشرف العام للإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان، وذلك اليوم بمكتب وكيل الوزارة.

تناول اللقاء مناقشة خطة العمل بأقسام الأشعة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتطوير أداء العاملين بها، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخطة التدريب لأطباء وفنيين الأشعة بجميع المستشفيات بالتعاون مع الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة.

كما تم الإتفاق علي جدول زمني للتدريب، وذلك بداية من يوم الأربعاء بالأسبوع القادم، حيث سيتم تنفيذ دورات تدريبية لمدة ٥ أيام علي رأس العمل، للتدريب علي التعامل مع أجهزة الأشعة بالمستشفيات بكفاءة عالية، بالتنسيق مع قسم الأشعة بجامعة الزقازيق