تصدر لأوروبا .. محافظ الشرقية يلتقي عضو مجلس إدارة شركة كبرى للمنسوجات

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيدة زينج سيولان عضو مجلس إدارة شركة للمنسوجات ( شركة مساهمة مصرية ) في حضور أبوخضرة عضو مجلس النواب وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة بها بالشرقية .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالصناعة وتسعي جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الإستثمار بإعتباره حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وأحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل القومي، مؤكدًا أن الشرقية ترحب بكافة الإستثمارات الأجنبية الجادة والتي تقام على أرضها لما توفره من فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوي الدخل والإقتصاد .





ومن جانبها إستعرضت زينج سيولان عضو مجلس إدارة شركة المنسوجات أوجه نشاط الشركة والتي تزاول نشاط تصنيع ونسج وحياكة وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها ، وتمتلك 6 مصانع بمينامار، بالاضافة إلي الإنتهاء إنشاء أكبر مصنع بمدينة بلبيس بالشرقية لتصدير منتجات الشركة لدول أوروبا والشرق الأوسط برأسمال 20 مليون دولار والذي يساهم في توفير 2000 فرصة عمل .





ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة توسعات في خطوط الإنتاج بالمصنع مما يترتب عليه زيادة فرص العمل المتاحة لتصل إلي 3000 فرصة عمل لشباب المحافظة.