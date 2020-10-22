جامعة الأزهر تفتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الجدد.. 25 أكتوبر

قررت جامعة الأزهر، فتح التحويل بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢٠م وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٥ اكتوبر حتى الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م.





ويشترط أن يكون نقل القيد بين الكليات أو الشعب وبين الكليات والمعاهد وبين المعاهد بعضها البعض، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.





ويكون التحويل بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون النظر للحد الأدنى للمجموع، ويكون التحويل مقابل رسوم التحويل المقررة لذلك.





ويحظر التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول، ويكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين، ويشترط لإنهاء اجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولا للكلية المرشح لها.





وأكدت الجامعة أنه لا تعتبر التحويلا نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.





ولن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ إيصال التحويل.