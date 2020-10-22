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رياضة

المقاولون يتقدم والاتحاد يرد بالتعادل في أول دقيقتين بالشوط الثاني بالكأس.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:24 م
خالد قمر
خالد قمر
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من تسجيل الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري ويعود زعيم الثغر ليرد سريعاََ بهدف التعادل في لقاء كأس مصر.


سجل المقاولون العرب هدف التقدم عن طريق خطأ عماد السيد حارس مرمى الاتحاد الذي منح الكرة لشكري نجيب لاعب المقاولون الذي أسكنها الشباك الخالية. 


ويرد خالد قمر لاعب الاتحاد سريعاََ بعد دقيقتين، ويسجل هدف التعادل ليعيد المباراة مرة أخرى كما هي. 


وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.


وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

عماد السيد- السيد سالم--مروان النجار - محمد رجب - محمود شعبان - كريم الديب - مروان عطيه - خالد الغندور - أحمد راشد - رزاق سيسيه - خالد قمر.


ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا للهزيمة، فيرغب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري اثبات نفسه في المباراة الأولى تحت قيادته. 


وعلى الجانب الاخر يسعى عماد النحاس لاستمرار انجازاته مع المقاولون العرب بعد انهاء بطولة الدوري في المربع الذهبي والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية بعد غياب 15 سنة. 


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