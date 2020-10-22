فرقة رضا تبدع في تقديم عروض استعراضية مع منى الشاذلي

خصصت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، حلقة اليوم للاحتفال بـ فرقة رضا للفنون الشعبية.





وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات الشهيرة التي قدمها الراحل محمود رضا مع أعضاء فرقته.





كما استضافت منى الشاذلي، الجيل الأول من اعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا .





وقالت منى الشاذلي: "حلقة اليوم رسالة احترام إلى الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا، ورحيله أعاد إحياء محبتنا لفرقة رضا".





وتابعت منى الشاذلي:" تلك الفرقة ملأت مصر حركات ورقصات وقدمت الكثير من الوجوه الراقصة والمؤدية والمطربة.. فرقة رضا بها تعاقب أجيال كثيرة وساهمت في تخريج مواهب كثيرة في المجالات الموسيقية والغنائية والاستعراضية".





وأردفت منى الشاذلي: "أكبر نجاح حققه محمود رضا هو أنه جعل الرقص الاستعراضي الفلكلوري لوحة جميلة يحضرها كل أفراد الأسرة، وكانت فرقة رضا ظاهرة جديدة في الستينات والسبعينات".



