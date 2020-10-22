AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرقة رضا تبدع في تقديم عروض استعراضية مع منى الشاذلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:33 م
فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية
Advertisements
هاني حسين
خصصت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي  بي سي"، حلقة اليوم للاحتفال بـ فرقة رضا للفنون الشعبية.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات الشهيرة التي قدمها الراحل محمود رضا مع أعضاء فرقته.

كما استضافت منى الشاذلي، الجيل الأول من اعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا .

وقالت منى الشاذلي: "حلقة اليوم رسالة احترام إلى الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا، ورحيله أعاد إحياء محبتنا لفرقة رضا".

وتابعت منى الشاذلي:"  تلك الفرقة ملأت  مصر حركات ورقصات وقدمت الكثير من الوجوه الراقصة والمؤدية والمطربة.. فرقة رضا بها تعاقب أجيال كثيرة وساهمت في تخريج مواهب كثيرة في المجالات الموسيقية والغنائية والاستعراضية".

وأردفت منى الشاذلي: "أكبر نجاح حققه محمود رضا هو أنه جعل الرقص الاستعراضي الفلكلوري لوحة جميلة يحضرها كل أفراد الأسرة، وكانت فرقة رضا ظاهرة جديدة في الستينات والسبعينات".

واستطردت منى الشاذلي: "حلقة اليوم بها الكثير من المتعة والبهجة والجمال ومستوحاة من جغرافيا ومساحة مصر بكل مناطقها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالية فنية كبرى لوزارة الثقافة احتفاء باسم محمود رضا.. عبد الدايم: أسهم بعبقريته الإبداعية في تطوير الفن الشعبي

بروفايل | محمود رضا.. مصمم استعراضات وراقص بدرجة عبقري نقل الفنون الشعبية لـ العالمية

الثقافة تحتفي بأسطورة الفن الشعبي.. عبدالدايم: محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور فى سجلات تاريخ الفنون

فرقة رضا تواصل عروضها على مسرح البالون.. وكتيب مجاني للجمهور

باليه وأوركسترا الأوبرا وذكريات محمود رضا في الكرنك على المسرح الكبير

وزيرة الثقافة خلال احتفالية "ذكريات الكرنك": إبداعات محمود رضا ستبقى خالدة

ترشيحاتنا

جريئة وغريبة.. أبرز إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي في عيد ميلادها

محافظ القاهرة: إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة طول الوقت

المركزي يقبل استقالة رئيس البنك التجارى الدولى «CIB».. مستند

بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. أحمد عيد يفتح النار على الاتحاد الإفريقي ومجلس القلعة البيضاء

بـ جيب موف.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية لحماية البشرة من آثار الشمس الضارة

قبل انطلاقه.. 20 صورة لنجمات أثرن الجدل بفساتين جريئة فى مهرجان الجونة الماضى

المشكلة في اسمه.. بريطاني يصبح مثارًا للسخرية والتنمر منذ تفشي كورونا