AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد حفلة رقص داخل فصل.. وكيل التربية والتعليم بالجيزة: إحالة مديرة المدرسة والمشرف للنيابة الإدارية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه فور تداول فيديو يظهر مجموعة من الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغانى ظهر أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل، تم اتخاذ عدة إجراءات للوصول إلى حقيقة ذلك، وتابع أن "الواقعة مؤسفة وتبين أنها فى الصف الثانى الثانوى، وتم وقف مديرة المدرسة والمشرف العام للمدرسة وإحالتهم للنيابة الإدارية بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدارس المصرية للتعليم والتربية، وليست لمثل هذه المهاترات، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا التى وفرتها الدولة لتطوير التعليم وتطويرها .. "وليس فى الرقص وأغانى وبعض المهاترات ولذلك اتخذنا إجراء سريعا ورادعا فى واقعة الرقص".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل محاولة إجبار طالبة على الحجاب في مدرسة بالشرقية.. الأب يحرر شكوى.. والمدير: زي مدرستنا ليس به غطاء للرأس

تعليم البحيرة: إيقاف مديرة المدرسة والمشرف العام في واقعة فيديو الرقص المتداول بأحد الفصول..فيديو

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

ترشيحاتنا

غموض موقف علي معلول من مواجهة الوداد المغربي

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بـ دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر

جريئة وغريبة.. أبرز إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي في عيد ميلادها

انهيار اقتصادي.. قطر تستحوذ على ميناء أكدينيز التركي

نشرة المرأة والصحة.. الأطعمة الجاهزة تصيب بمرض خطير.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال.. ولقاء الخميسي تتألق بإطلالة رياضية

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟