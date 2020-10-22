بعد حفلة رقص داخل فصل.. وكيل التربية والتعليم بالجيزة: إحالة مديرة المدرسة والمشرف للنيابة الإدارية

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه فور تداول فيديو يظهر مجموعة من الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغانى ظهر أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل، تم اتخاذ عدة إجراءات للوصول إلى حقيقة ذلك، وتابع أن "الواقعة مؤسفة وتبين أنها فى الصف الثانى الثانوى، وتم وقف مديرة المدرسة والمشرف العام للمدرسة وإحالتهم للنيابة الإدارية بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون".



