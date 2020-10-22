موسيماني قبل مواجهة الوداد المغربي في ليلة الحسم .. أرجو الله أن يوفقني غدا

يواصل النادى الأهلى استعداداته لمواجهة نادى الوداد المغربى غدًا فى إطار منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.





ونشر موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة له وكتب "أرجو الله أن يوفقني غدا".





وحقق النادى الأهلى الفوز بثنائية نظيفة فى مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، بينما تقام مواجهة الإياب، غدًا الجمعة.







أعلنت الصحف الجنوب أفريقية عن الفائزين بجوائز الخاصة بالدوري الجنوب أفريقي من النجاحات الكبيرة التي حققها المدربون واللاعبون في حفل كبير أقيم مساء الخميس.







وأعلنت صحيفة "كيك أوف" عن قائمة الجوائز التي جاء على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي وصن داونز السابق.



