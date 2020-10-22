AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني قبل مواجهة الوداد المغربي في ليلة الحسم .. أرجو الله أن يوفقني غدا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:48 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
محمد بدران

يواصل النادى الأهلى استعداداته لمواجهة نادى الوداد المغربى غدًا فى إطار منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.


ونشر موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة له وكتب "أرجو الله أن يوفقني غدا".


وحقق النادى الأهلى الفوز بثنائية نظيفة فى مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، بينما تقام مواجهة الإياب، غدًا الجمعة.


أعلنت الصحف الجنوب أفريقية عن الفائزين بجوائز الخاصة بالدوري الجنوب أفريقي من النجاحات الكبيرة التي حققها المدربون واللاعبون في حفل كبير أقيم مساء الخميس.


وأعلنت صحيفة "كيك أوف" عن قائمة الجوائز التي جاء على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي وصن داونز السابق.


تفوق موسيماني مدرب الأهلي الجديد على مدرب كايزر تشيفز السابق إرنست ميدندورب ، الذي نافسه على اللقب، وإريك تينكلر الذي قاد ماريتسبورج يونايتد إلى  المراكز الثمانية الأولى بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط في موسم 2018/19.

View this post on Instagram

Please God help me tomorrow.🙏🏿

A post shared by Pitso Mosimane (@therealpitsomosemane) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخروج من المنطقة الآمنة.. موسيماني يكشف سر قبوله قيادة الأهلي

موسيماني يودع جماهير صن داونز: 8 سنوات من النجاح.. وغدا الجمعة أبدأ مهمتي مع فريقي الجديد.. فيديو

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

جماهير كايزر تشيفز تهاجم موسيماني بسبب نجم الفريق

بعد الكلام عن انتقاله للأهلي.. كايزر تشيفز يحسم جدل مهاجمه نوركوفيتش

موسيماني مرشح للفوز بجائز الأفضل في جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

معنى اسم الله "الصمد" ولماذا قال "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" دون واحد.. الجندي يرد

مصر المقاصة يكشف حقيقة بيع النادي

انهيار اقتصادي.. قطر تستحوذ على ميناء أكدينيز التركي

رباعي الإسماعيلي يغيبون عن التدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري

رئيس حزب يطالب برفع قيمة تذكرة المترو لـ20 جنيها.. شاهد

قلبوا الفصل كباريه.. طلاب يشاهدون فيديو الراقصة لورديانا في مدرسة بالبحيرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟