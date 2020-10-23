الحياة معك هي الحياة .. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته

نشر الفنان احمد فلوكس صورة له مع زوجته أم أولاده بعد رجوعه إليها بعد فترة طلاق كبيرة.





وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا " الحياة معك هى الحياه"، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " منورين" و " ربنا يسعدكم دايما" و "أحلى كابل" و "ماشاء الله ربنا يسعدكم".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





عاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.













ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .



