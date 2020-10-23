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أخبار البلد

حدث ليلا.. بايدن: ترامب حصل على أموال من الصين.. عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية.. وإسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
حدث ليلًا
حدث ليلًا
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة، منذ مساء أمس وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم  في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


نفى مطرب أغاني المهرجانات حسن شاكوش الأنباء المغلوطة التي تداولت حول إلقاء القبض عليه بسبب مخالفته لقرار رئاسة الوزراء وإقامة حفلات في ظل وباء كورونا.


قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه الرئيس الأمريكي حصل على أموال من الصين.

وأضاف خلال مناظرته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ترامب يردد منذ 4 سنوات أنه سينشر إقراراته الضريبية وعليه أن يتوقف من المراوغة ويكشف عنها فورا".


تداول رواد التواصل الاجتماعى ظهور عاصفة رعدية على شواطئ محافظة الإسكندرية، وسط توقعات بسقوط أمطار على محافظات الوجه البحرى اليوم الجمعة.

وشهدت الأحوال الجوية، أمس الخميس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل نحو 5  درجات مئوية.


قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف التابعة لحركة حماس في غزة، ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب مدينة عسقلان.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعًا لحركة حماس شرق خانيونس جنوب القطاع، بعدد من الصواريخ.


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