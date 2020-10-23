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أخبار البلد

صرف رواتبهم الأحد.. القوى العاملة تعلن فض إضراب 600 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالفيوم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 600 عامل بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن انتقل وكيل المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة علي صرف مرتبات سبتمبر 2020 المتأخرة.

وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، إلي أن  وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لوكيل المديرية على أبو الحسن  ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد  من قيام مديرية القوي العاملة بالفيوم بإجراء التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، والاتفاق مع حسن عوض مدير المصنع علي صرف راتب  العمال عن شهر سبتمبر الماضي، الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020 .

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.


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