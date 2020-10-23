AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد نفي الحكومة.. رفع سن المعاش إلى 65 عاما في هذا الموعد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
رفع سن المعاش
رفع سن المعاش
Advertisements
أحمد أيمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عامًا خلال العام المالي الحالي.


وفي هذا السياق، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد -الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير 2020- خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي:

1. تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.

2. تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، و65 عامًا في يوليو 2040 .

3. تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما .

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 سنة اشتراكا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلا من 10، و25 سنة لـ"المبكر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على 3 مراحل.. خطة رفع سن المعاش بقانون التأمينات الجديد

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

ترشيحاتنا

محمد سالم يتلقى 5 عروض مغرية وينتظر قرار المقاولون

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

الأرصاد لـ المواطنين: انتظروا أمطارا خفيفة على القاهرة ليلا وغزيرة رعدية في السواحل

خطبة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور