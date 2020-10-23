بعد نفي الحكومة.. رفع سن المعاش إلى 65 عاما في هذا الموعد

خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: وفي هذا السياق، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد -الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير 2020-





1. تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.





2. تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، و65 عامًا في يوليو 2040 .





3. تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما .



