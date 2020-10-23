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رياضة

ولاء حافظ بعد الخروج من الماء: سأغطس مرة أخرى وأعدكم بشيء لا مثيل له

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:55 م
ولاء حافظ
ولاء حافظ
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اسماعيل محمود
تحدث الربان البطل ولاء حافظ عن غطسه في مياه شرم الشيخ كأول مريض شلل رباعي يغطس تحت الماء لمدة تصل إلى 6 ساعات.

يذكر أن ولاء حافظ كان يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تصل لـ 155 ساعة أي ما يزيد عن 6 أيام من أجل تحقيق رقم قياسي يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مدة بقاء تحت الماء لإنسان رغم الظروف الصحية التي يعاني منها.

وقال "حافظ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في شرم الشيخ: "لم أجرب البدلة تحت المياه .. كانت أول تجربة في الغطسة، وذلك كان خطأ كبير، لأني معرفتش أعمل بروفة."

 وأضاف:" الرقبة كانت ضيقة جدًا، أحسست بوجع من السوستة قبل النزول وقلت في نفسي سأتعود عليها، ضغط الماء طلع الهوا فوق وأحسست أنني بدأت أدوخ لكنني كنت مصرًا أن أكمل الغطسة".

و تابع: "الدكتور ضحك عليا وقالي هنطلع المركب نعدل البدلة وننزل تاني، لكني فوجئت بأنهم قاموا بسحبي على البر".  

واختتم البطل المصري: "طلبت منهم بأن أقوم بمحاولة أخرى وقالوا لي أنهم يساندونني، وأنا بوعدكوا ان شاء الله المرة الجاية هتشوفوا حاجة مشوفتوهاش في حياتكوا".

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقما عالميا جديدا بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، حيث يبلغ طول العلم المصري 1125 مترا مربعا.

حيث تحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمي، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشدا بهيئة قناة السويس، وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على إثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.

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