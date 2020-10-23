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ديني

نائب محافظ دمياط أثناء افتتاح المساجد الجديدة يشيد بجهود الأوقاف في عمارة المساجد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:51 م
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط أثناء افتتاح المساجد الجديدة يشيد بالأوقاف
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عبد الرحمن محمد
شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة 23/ 10/ 2020م افتتاح (18) مسجدًا جديدًا بالمحافظة.

وأدى الجميع، صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بمدينة الزرقا بدمياط، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان: "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده".

وأشاد نائب المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد والاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات بما يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكد أن افتتاح (18) مسجدًا جديدًا اليوم يعتبر عرسًا دينيًّا تشهده محافظة دمياط ، مبينا أن وزارة الأوقاف حققت رقما غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها.

كما أشاد بموضوع الخطبة، وأننا يجب أن نستلهم أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) وأن نطبقها حتى نحقق التراحم في مجتمعنا، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

نائب محافظ دمياط أثناء افتتاح المساجد الجديدة يشيد بجهود الأوقاف في عمارة المساجد
نائب محافظ دمياط أثناء افتتاح المساجد الجديدة يشيد بجهود الأوقاف في عمارة المساجد

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