محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، وعدد من مشايخ وعواقل وقبائل محافظة مطروح افتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة 23 / 10 / 2020م ، وسط فرحة غامرة بسلسلة الافتتاحات المتتالية بمديرية أوقاف مطروح.



وأدى الجميع صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بمنطقة سيدي براني بمحافظة مطروح ، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ / حسن عبد البصير مدير المديرية تحت عنوان : " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده".





وقدم المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على جهوده في إعمار بيوت الله ، فقد حققت الأوقاف رقما غير مسبوق في عمارة بيوت الله (عز وجل) بما يرد على أعداء الوطن في افتراءاتهم ضد الدولة المصرية.



كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في حملاتها التوعوية ، وحملات التعقيم عقب الصلوات بالمساجد مما كان له أكبر الأثر في التزام جمهور المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



