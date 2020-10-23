AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:52 م
محافظ مطروح يشارك
محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، وعدد من مشايخ وعواقل وقبائل محافظة مطروح افتتاح عدد من المساجد اليوم الجمعة 23 / 10 / 2020م ، وسط فرحة غامرة بسلسلة الافتتاحات المتتالية بمديرية أوقاف مطروح.

وأدى الجميع صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بمنطقة سيدي براني بمحافظة مطروح ، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ / حسن عبد البصير مدير المديرية تحت عنوان : " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده".

وقدم المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على جهوده في إعمار بيوت الله ، فقد حققت الأوقاف رقما غير مسبوق في عمارة بيوت الله (عز وجل) بما يرد على أعداء الوطن في افتراءاتهم ضد الدولة المصرية.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في حملاتها التوعوية ، وحملات التعقيم عقب الصلوات بالمساجد مما كان له أكبر الأثر في التزام جمهور المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة
محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة
محافظ مطروح يشارك الأهالي فرحتهم بافتتاح المساجد الجديدة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامة والسجادة.. الملايين يؤدون أول صلاة جمعة بمحافظات مصر منذ جائحة كورونا .. والتزام تام بالاجراءات الاحترازية وتعليمات الاوقاف

أهالي الفيوم عن عودة صلاة الجمعة: نشعر بسعادة كبيرة

محافظ بورسعيد يشيد بجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله

افتتاح مسجد السلام بواحة سيوة.. صور

محافظ مطروح يفتتح المساجد الجديدة ويشيد بوزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نعمر بيوت الله داخليا وخارجيا.. وافتتاحات المساجد مستمرة

ترشيحاتنا

الوضع خطير.. عائلة عريقات تكشف تطورات حالته الصحية

ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة

إيحاءات جنسية .. سوسن هارون مطلوبة على جوجل بسبب فيديو الاستحمام

جمال الحاجي: مهمة الوداد أمام الأهلي مستحيلة في دوري أبطال إفريقيا

بسبب فيروس كورونا.. فتاة تتجاهل هذا العرض المرضي لتكتشف مفآجات

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية