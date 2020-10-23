قبل ساعات من انطلاقها.. محافظ الجيزة يتفقد المراكز الانتخابية بالعمرانية والدقى والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المراكز الانتخابية المقرر ان تستقبل الناخبين غدا السبت للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتى تستمر يومى السبت والأحد 24 و 25 اكتوبر الجارى .





وشملت الجوله التفقدية لمحافظ الجيزة مدرسة هشام شتا الاعدادية بحى العمرانية وهو الحى الذى يضم 47 لجنه فرعية داخل 15 مركز انتخابى ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بحى الدقى وهو الحى الذى يضم 31 لجنه فرعية داخل 28 مركز انتخابى ومدرسة القومية بحى العجوزة وهو الحى الذى يضم 47 لجنه فرعية داخل 28 مركز انتخابى .





حرص المحافظ خلال جولته على متابعه جاهزيه المقار الانتخابية و أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية و كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية .



