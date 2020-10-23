AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل تمنع الكمامات انتقال فيروس كورونا ؟..النسب صادمة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:38 م
هل تمنع الكمامات
هل تمنع الكمامات من انتقال فيروس كورونا ؟
Advertisements
آية التيجي
توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من المعهد الهندي للتكنولوجيا، إلى أن ارتداء الكمامات الطبية يقلل من حجم سحب جزيئات فيروس كورونا المعدية الناتجة عن  السعال بما يصل إلى 23 مرة.

وأفاد الباحثون، انه تعمل الكمامات الطبية على تقليل حجم التقاط جزيئات فيروس كورونا التاجي الناتجة عن السعال حتى 23 مرة من الجو، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


قام باحثون من الهند بحساب كيفية تطور سحب جزيئات السعال مع انتشارها في الجو، وحول كيفية حماية الكمامات الطبية من التقاطها من الجو واستنشاقها؛ حيث أنهم وجدوا أنها تحمي بنسبة 23 مرة اكبر من عدم ارتداؤها.

وجد الباحثون، أن الكمامات الطبية يقلل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 7% اقل مقارنةً بعدم ارتداء الكمامات، بينما  خفض الكمامة الطبية N95 بنسبة 23 ضعفًا عن الكمامات الطبية العادية.

وقال مقدم الورقة والمهندس راجنيش بهاردواج من المعهد الهندي للتكنولوجيا، أنه وجدنا أن أي شيء يمكن ارتداؤه على الوجه يقلل المسافة التي تقطعها جزيئات الفيروس في الجو، وتساهم في التقليل بشكل كبير من المنطقة التي تنتشر القطرات الناتجة عن السعال، مما بدوره يمكن ان يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الكمامات الطبية تحميك من فيروس كورونا في الموجة الثانية؟.. النسبة صادمة

رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

آخر كلام.. الكمامة القطنية تحمي من كورونا بنسبة 99%

مع عودة المدارس: دراسات تطمئن قلوب أولياء الأمور.. وطرق حماية الأطفال من كورونا

دراسات الأسبوع.. ظهور أعراض كورونا لا تثبت إصابتك.. تمحور الفيروس لسلالة أكثر شراسة.. الكرش يزيد من خطر الوفاة.. سم العنكبوت مسكن لـ متلازمة القولون العصبي

أبرز دراسات عن كورونا: الرضاعة تحمي الأم والطفل منه.. هرمون التستوستيرون علامة على الإصابة به.. والكوابيس من مضاعفاته

ترشيحاتنا

بتاع شو إعلامي.. الأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

بعد أيام من وفاته.. شاهد قبر الفنان الراحل محمود ياسين

إتاحة قناة "مدرستنا" على يوتيوب عبر هذا الرابط

نشر صورة غامضة عنها.. تعرف على الفتاة الجديدة في حياة عمرو دياب

رزان مغربي: أتوقع فوز الأهلي على الوداد بـ فارق هدف وأعشق محمد صلاح

رسالة مهمة من باتشيكو للاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة توأمها.. جومانا مراد تخطف الأضواء بوزن ناقص بـ مهرجان الجونة

بـ الجلد الأسود.. إطلالة مثيرة للجدل من ميس حمدان في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة