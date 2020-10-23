هل تمنع الكمامات انتقال فيروس كورونا ؟..النسب صادمة

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من المعهد الهندي للتكنولوجيا، إلى أن ارتداء الكمامات الطبية يقلل من حجم سحب جزيئات فيروس كورونا المعدية الناتجة عن السعال بما يصل إلى 23 مرة.
وأفاد الباحثون، انه تعمل الكمامات الطبية على تقليل حجم التقاط جزيئات فيروس كورونا التاجي الناتجة عن السعال حتى 23 مرة من الجو، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قام باحثون من الهند بحساب كيفية تطور سحب جزيئات السعال مع انتشارها في الجو، وحول كيفية حماية الكمامات الطبية من التقاطها من الجو واستنشاقها؛ حيث أنهم وجدوا أنها تحمي بنسبة 23 مرة اكبر من عدم ارتداؤها.
وجد الباحثون، أن الكمامات الطبية يقلل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 7% اقل مقارنةً بعدم ارتداء الكمامات، بينما خفض الكمامة الطبية N95 بنسبة 23 ضعفًا عن الكمامات الطبية العادية.
وقال مقدم الورقة والمهندس راجنيش بهاردواج من المعهد الهندي للتكنولوجيا، أنه وجدنا أن أي شيء يمكن ارتداؤه على الوجه يقلل المسافة التي تقطعها جزيئات الفيروس في الجو، وتساهم في التقليل بشكل كبير من المنطقة التي تنتشر القطرات الناتجة عن السعال، مما بدوره يمكن ان يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.