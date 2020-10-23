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مروة عبد المنعم: شكلي أصغر من سني.. وأول أعمالي مسلسل أم كلثوم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:33 م
مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
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حمزة شعيب

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن أول مشاركة لها في التمثيل كانت في مسلسل أم كلثوم، في بداية دراستها بالمعهد، وبعد أم كلثوم بـ 4 أعوام شاركت في «حديث الصباح والمساء».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، «طول عمري شكلي بيظهر أصغر من سني».

وأكدت أنها التحقت بالتمثيل في العام 1998 من خلال مسابقة للتليفزيون لاختيار وجوه جديدة للتمثيل وكانت رسوم المشاركة في المسابقة 100 جنيه.

ونوهت بأنها  كانت تحلم بتأدية دور "سنو وايت" وكانت تحلم بتأدية الفوازير منذ نعومة أظافرها، مؤكدة على أن المصريين يمتلكون القدرة على تقديم العروض الكبيرة للأطفال.

وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: "أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي".

وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.

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