شيرين رضا: أنا الوحيدة في الوطن العربي اللى أبوها حلم يشوفها رقاصة

قالت الفنانة شيرين رضا ، إن المسرح له هيبة كبيرة ومن الصعب على أي شخص أن يؤدي فنه على خشبة المسرح، قائلة "الهيبة دي هي إلى خلتني أخالف رغبة أبويا وأبقي الوحيدة في مصر والوطن العربي اللى أبوها حلم أنه يشوفها رقاصة كبيرة وهي محققتلوش حلمه".





وأضافت رضا خلال كلمتها في حفل مهرجان الجونة السنيمائي على قناة «on»، أنها تفتخر بكونها ابنة أكثر إنسان احترم الرقص في مصر وهو الفنان الراحل محمود رضا، منوهة إلى أنها كانت تحضر التدريبات لفرقة رضا وحاولت أن تنضم للفرقة لكن الضغط جعلها تترك تلك الفكرة.





وحرصت شيرين رضا حضور مهرجان الجونة وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.