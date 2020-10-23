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أخبار العالم

ضربة للإخوان.. قناة إسرائيلية تكشف الدولة العربية التالية في مسيرة التطبيع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:57 م
علم إسرائيل
علم إسرائيل
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قسم الخارجي
ذكرت القناة 13 العبرية أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع يحتمل أن تكون قطر.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، كثرت التساؤلات حول هوية هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية.

وقالت القناة 13 العبرية إن "قطر هي الدولة التالية على القائمة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات كنتاج للجهود الأمريكية في دفع دول أخرى لإعلان التطبيع مع إسرائيل".

وتابعت: "إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة بالفعل مع الإمارات والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي.. فقطر تعتبر راعية لحماس والإخوان، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية واستقرار في غزة تأمل إسرائيل في الوصول إليه"، حسب القناة الإسرائيلية.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن "قطر ستكون المستفيدة من هذه الاتفاقية، حيث أنه من بين الأمور الجيدة هي طائرة F35. إذ من المتوقع إطلاق مثل هذه الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات، خاصة بعد أن سحبت إسرائيل رسميا اليوم معارضتها لهذه الخطوة، كما تطالب قطر بمثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها العسكرية".

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