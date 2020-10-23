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حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:57 م
إصابة 6 أشخاص فى
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض 6 أشخاص بينهم طفل لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة انقلاب سيارة على طريق أسوان / أبو سمبل البرى أثناء توجههم بالطريق المؤدي لقرية كركر جنوب أسوان، مساء اليوم الجمعة.

وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل أثناء توجههم بالطريق المؤدي لقرية كركر. 

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وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.  

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت قد تمكنت جهود الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير 381 مخالفة مرورية متنوعة بإشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

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