خاص| سبب خروج محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والوداد المغربي

تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قرارًا مفاجئًا بخروج محمد الشناوي، حارس الفريق، لصالح البديل علي لطفي.





وجاء استبدال الشناوي، رغم أن الحارس لم يحصل على إنذارين في البطولة القارية، بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي.





وظهر الشناوي على مقاعد البدلاء عقب خروجه، وهو يمسك بأكياس الثلج، ويقوم بتدليك عضلة السمانة.





وأكد مصدر خاص لموقع "صدي البلد" أن خروج الشناوي جاء بهدف إراحته بعد الاطمئنان على نتيجة اللقاء، والتقدم بثلاثية والاقتراب كثيرا من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.