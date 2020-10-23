خاص| سبب خروج محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والوداد المغربي

تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قرارًا مفاجئًا بخروج محمد الشناوي، حارس الفريق، لصالح البديل علي لطفي.
وجاء استبدال الشناوي، رغم أن الحارس لم يحصل على إنذارين في البطولة القارية، بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي.
وظهر الشناوي على مقاعد البدلاء عقب خروجه، وهو يمسك بأكياس الثلج، ويقوم بتدليك عضلة السمانة.
وأكد مصدر خاص لموقع "صدي البلد" أن خروج الشناوي جاء بهدف إراحته بعد الاطمئنان على نتيجة اللقاء، والتقدم بثلاثية والاقتراب كثيرا من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
واضاف المصدر ان موسيماني استقر بين شوطي اللقاء على الدفع بعلي لطفي وإراحة الشناوي، بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني؛ من أجل الحفاظ على الحارس الأساسي.
وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .
واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .
وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .
وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .
الشوط الاول :
وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .
وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .
واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .
ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعه لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعه ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9 .
واهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج اعلي من العارضة .
واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .
الشوط الثاني :
وبدأ الاهلي المصري الشوط الثاني بالهدوء من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب الوداد المغربي .
وفي الدقيقة 48 باغت وليد الكرتي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تمر بجوار القائم الايمن لـ محمد الشناوي وتخرج الي ضربه مرمي .
ودفع مدرب الوداد المغربي بـ 3 لاعبين فى الدقيقة 57 لتحسين الصورة الهجوميه امام النادي الأهلي .
وقام بيتسو موسيماني بالدفع بـ علي لطفي بدلا من محمد الشناوي لاراحته للمباراة النهائية .
ودخل وليد سلمان واحمد الشيخ بدلا من آجاي وحسين الشحات فى الدقيقة 74 .
واهدر وليد سليمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعه من قفشه ليضعه وحيدا امام المرمي ويسددها لتمر بجوار القائم الايسر .