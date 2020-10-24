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حوادث

33 مليون ناخب يشاركون في انتخابات المرحلة الأولى للنواب اليوم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
 في التاسعة من صباح اليوم، يتوجه أكثر من ٣٣مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في ١٤ محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تستمر اليوم وغدا. 

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية استعداداتها للانتخابات التي  يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة . 

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل وخارج اللجان . 

وأمرت بتعقيم اللجان الانتخابية، وتوزيع الكمامات على الناخبين الذين لايملكون كمامة، كما وزعت موظفين أمام اللجان لتنفيذ إجراءات مواجهة كورونا  من حيث تحديد مسافات بين الناخبين ومنع التكدس. 

وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة، هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح". 

 وتضم عددًا كبيرًا من اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من الانتخابات حيث تبلغ 10240 لجنة.
 
وتتنافس قائمتان على 142 مقعدًا خلال المرحلة الأولى، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

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