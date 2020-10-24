رغم اختلاف المكان.. رضيع يفارق الحياة في نفس لحظة وفاة والدته| صور





رن هاتف الأب الذي كان نائمًا إلى جوار طفله البالغ من العمر 7 أشهر فقط، الخبره الشرطة عن وفاة زوجته، والعثور على جثتها أسفل جسر بالقرب من الطريق السريع في دبلن.





وفي تلك اللحظة نظر الأب إلى رضيعه وحاول إفاقته لكنه لم يستجيب، وتبين أنه قد تبع والدته، وفارق الحياة في نفس اللحظة.





عثرت الشرطة الأيرلندية على جثة ممرضة تظعى «نيكولا كين» 34 عامًا، تحت جسر بالقرب من الطريق السريع M50 في دبلن.





وعندما ذهبت الشرطة الأيرلندية إلى منزلها في لوسان، وجدوا أن طفلها هنري "لا يستجيب"، وأكد والده ويدعى جاردي أنه تلين وفاته "بعد وقت قصير" من الخبر المفجع.





وصف الضباط الواقعة بأنها "مأساة عائلية"، فيما لم يتبين وجود أي شبهة جنائية في وفاة الممرضة، وسيحدد تشريح جثة الطفل في أي اتجاه سيذهب التحقيق".





عملت ممرضة الأطفال نيكولا في منظمة Children's Health Ireland في كروملين، ووصفها الأصدقاء بأنها شخص لطيف ومراعي.





يُعتقد أنها انتقلت إلى Lucan في دبلن منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن عاشت سابقًا في بالينا في مقاطعة مايو، قبل أن تفقد حياتها ويتبعها رضيعها.

وكأن روحه قد تعلقت بروحها، فقد فارق رضيع الحياة على سريره في نفس اللحظة التي عثر فيها على والدته متوفاة أسفل جسر في أيرلندا.