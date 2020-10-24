ضبط أمصال مضادة لكورونا مجهولة يروجها شخص على فيسبوك

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١١ عبوة من أمصال مضادة لفيروس كورونا مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق مما يشكل خطرًا على الصحة العامة .





وذلك بحوزة القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع وترويج المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة (بمحافظة القاهرة) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



