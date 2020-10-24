AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحميل توزيع مناهج أبنائنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:29 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
Advertisements
ياســـمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا، لتحميل توزيع المناهج الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 للطلاب الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج.


ويمكن لمن يهمه الأمر، الاطلاع على توزيع المناهج الدراسية لأبنائنا في الخارج من خلال الضغط هنا


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن التعليمات الخاصة بشروط وإجراءات التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج.


على جانب آخر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على يوتيوب لقناة "مدرستنا"، ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال يوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.


- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علميا فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.
- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.
- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على "يوتيوب" من خلال الضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة في المدارس | تفاصيل

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة.. حجازي: أتمنى أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا

وزير التعليم: ترقبوا إطلاق قناة مدرستنا الجديدة.. اليوم

وزير التعليم: قناة مدرستنا انطلقت منذ 8 صباحا على تردد 12303

لماذا بدأت قناة مدرستنا ببث حصص لطلاب المدارس العربي فقط؟ | وزير التعليم يجيب

بعد 48 ساعة من بدء الدراسة| وزير التعليم: لم نرصد أي حالات كورونا في المدارس.. واقعة"المحافظ والمديرة" قيد التحقيق.. والشكاوى المرسلة لـ الكول سنتر"قليلة وعادية".. وسنعاقب المخالفين

ترشيحاتنا

أمريكا: سندعم الإمارات بطائرات إف-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل

بنسبة تتجاوز 90%.. الحكومة تعلن الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

اغتصاب وقتل.. عجوز يعتدي على طفلة زوجته

بعد إساءته للكويت .. إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه

اجعلوا الصندوق الحكم بينكم.. رسائل مهمة للناخبين من رئيس الهيئة الوطنية

كلاسيكو الأرض.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة إدلاء وزير التموين بصوته في انتخابات مجلس النواب ..صور

بعد إثارتها الجدل بسبب الجاكيت.. تعرف على سعر إطلالة زوجة السقا في افتتاح مهرجان الجونة

مش بس فساتين.. نجوم خطفوا الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي