تحميل توزيع مناهج أبنائنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا، لتحميل توزيع المناهج الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 للطلاب الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج.









ويمكن لمن يهمه الأمر، الاطلاع على توزيع المناهج الدراسية لأبنائنا في الخارج من خلال الضغط هنا









وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن التعليمات الخاصة بشروط وإجراءات التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج.







على جانب آخر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على يوتيوب لقناة "مدرستنا"، ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال يوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.











- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علميا فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.



