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اقتصاد

الإسترلينى بـ 20.62 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات السبت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:01 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
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قسم الاقتصاد
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم السبت 24 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات السبت 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت

سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.36جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت

سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.33جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع.



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