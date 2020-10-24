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أخبار البلد

استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة الجيزة الثانوية للبنات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:39 م
استمرار توافد الناخبين
استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة الجيزة الثانوية للبنات
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كريم عاطف - مصطفى رماح - آلاء حسن
قبل انتهاء اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2020  شهدت هذا الفترة  اعداد متوسطة من الناخبين في مدرسة الثانوية بنات بدائرة الجيزة.
 

واستمر توافد الناخبين في اللجان مع اتباع الإجراءات الاحترازية وزيادة عدد النساء وكبار السن في المشاركة الانتخابية البرلمانية 2020. 

وشهدت اللجان اجراءات امنية مشددة من قبل رجال الشرطة مع الالتزام باتباع الاجراءات الوقائية المشددة لفيروس كورونا المستجد .

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.
استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة الجيزة الثانوية للبنات
استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة الجيزة الثانوية للبنات
استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة الجيزة الثانوية للبنات

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