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حوادث

انتحار نجار بعد ترك زوجته للمنزل في الشرقية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تخلّص نجار فى العقد الثالث من العمر، من حياته، شنقًا؛ بسبب مرورة بأزمة نفسية عقب ترك زوجته المنزل منذ 15 يومًا.
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القنايات، بوصول شاب عمره 32 سنة، يعمل نجارًا، مقيم دائرة قسم شرطة القنايات جثة هامدة.

وتبين من التحريات وجود خلافات عائلية بين المتوفى وزوجته، قامت على أثرها بترك المنزل منذ أيام، فدخل فى حالة نفسية سيئة، وقام بالانعزال فى غرفته، وتم العثور على جثته اليوم، مشنوقاً.

وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى من قبل النيابة العامة، والتى قرّرت انتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المُستخدمة.

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