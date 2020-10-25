AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير مستشفى نجع حمادي: دخولي موسوعة جينيس بالعمل والاجتهاد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
نور الدين
نور الدين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور علي نور الدين مدير مستشفي نجع حمادي العام، الذي تم تسجيله ضمن موسوعة جينيس كأصغر مدير مستشفى، إن كل ما كان يهمه هو رفع اسم مصر وان يتم تسجيل اسم مصر في الموسوعة العالمية سواء كان هو او غيره، مؤكدا أن حصوله علي اصغر مدير مستشفي فكان صعب جدا وجاء بالعمل والاجتهاد.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: ترقيتي لتولي منصب مدير مستشفي نجع حمادي العام كان يوم 1/6/2020 واتعامل مع جميع اصدقائي في العمل بالاحترام وأحرص على المساواة بين جميع العاملين معي سواء طبيب او عامل".

وأوضح نور الدين، ان هناك قانون للعمل نسير عليه جميعا ومصلحة المريض هي التي تهمنا حتي نقدم له الخدمة الطبية اللازمة له على اكمل وجه.

وتابع ان مستشفي نجع حمادي لا تخدم نجع حمادي فقط ولكنها تعمل علي خدمة شمال قنا بالكامل ويصل عدد المواطنين الذين يتلقون الخدمة منها إلى مليون ونصف مواطن.

واستطرد أنه يحب أن يشكر جميع طاقم الفريق الطبي داخل المستشفى لما بذلوه من جهد كبير لإنقاذ المواطنين المترددين علي المستشفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم التحاقها بكلية الإعلام.. طالبة تحاول الانتحار شنقًا في نجع حمادي

مستشفى نجع حمادي: خروج جميع الحالات المصابة في حادث تسرب الكلور

أخبار التوك شو.. التضامن: ندرس توصيل المعاشات لكبار السن.. أول فيديو لفتاة الإسكندرية بعد هروبها.. سكرتير مكتب إرشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم.. ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية

مجلس مدينة نجع حمادى: تم إخلاء الأهالي من منازلهم بعد واقعة تسرب غاز الكلور..فيديو

مصرع طالب و إصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري نجع حمادي

ترشيحاتنا

كل بيمينك .. ما حكم تناول الأكل بالشوكة والسكينة؟

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

تعليم القاهرة تقرر الغاء طابور الصباح ووقف السبورة الذكية..تفاصيل

قصة لازم أعيش بـ مسلسل إلا أنا تتصدر جوجل

ما اسم النبي محمد كاملا وأشهر أسمائه؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ليفربول يفوز على شيفيلد 2-1 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة