مدير مستشفى نجع حمادي: دخولي موسوعة جينيس بالعمل والاجتهاد

قال الدكتور علي نور الدين مدير مستشفي نجع حمادي العام، الذي تم تسجيله ضمن موسوعة جينيس كأصغر مدير مستشفى، إن كل ما كان يهمه هو رفع اسم مصر وان يتم تسجيل اسم مصر في الموسوعة العالمية سواء كان هو او غيره، مؤكدا أن حصوله علي اصغر مدير مستشفي فكان صعب جدا وجاء بالعمل والاجتهاد.





وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: ترقيتي لتولي منصب مدير مستشفي نجع حمادي العام كان يوم 1/6/2020 واتعامل مع جميع اصدقائي في العمل بالاحترام وأحرص على المساواة بين جميع العاملين معي سواء طبيب او عامل".





نور الدين ، ان هناك قانون للعمل نسير عليه جميعا ومصلحة المريض هي التي تهمنا حتي نقدم له الخدمة الطبية اللازمة له على اكمل وجه . وأوضحعليهاللازمةعلىوجه





وتابع ان مستشفي نجع حمادي لا تخدم نجع حمادي فقط ولكنها تعمل علي خدمة شمال قنا بالكامل ويصل عدد المواطنين الذين يتلقون الخدمة منها إلى مليون ونصف مواطن.



