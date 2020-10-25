وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية اليوم

يضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، بحضور هيثم الشيخ نائبا عن محافظ الدقهلية .



خصصت جامعة المنصورة مساحة (56) فدان لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة 15 مايو بجمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالًا، والطريق الدولي الساحلي جنوبًا.



كما تنقسم الجامعة إلى ثلاثة قطاعات، أولًا: قطاع الكليات الطبية وهي (1) كلية الطب، (2) كلية طب الأسنان، (3) كلية الصيدلة، (4) كلية التمريض. ثانيًا: قطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية وهي (1) كلية الهندسة، (2) كلية تكنولوجيا العلوم الصحية. ثالثًا: كليات العلوم الإنسانية والإدارية وهي (1) كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، (2) كلية الآداب والعلوم الإنسانية.