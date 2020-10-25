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مرأة

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
حرصت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة زوجها.


وتألقت زوجة مصطفى فهمي بإطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم ببعض الخطوط ذات اللون الأبيض، كما تميز بأنه كشف عن قوامها الرشيق.


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وانتعلت زوجة مصطفى فهمي حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الانسيابي الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع ملابسها.


جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية،عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.


وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.


ظهرت فاتن برفقة زوجها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.


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