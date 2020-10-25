بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

اقرأ أيضا:

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الانسيابي الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع ملابسها.

جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، و بدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية،عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.









وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، و تزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.









ظهرت فاتن برفقة زوجها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.





