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فن

بفستان أحمر.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته
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محمد بدران

حرصت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفي فهمي خلال تواجدهما فى الساحل الشمالي.

ظهرت فاتن موسي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر مكشوف الكتفين، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و الأنيقة المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل مليكة وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.

مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، ندا بسيونى، آية سماحة، دانا حمدان، محمد حمدى، إيمان الزيدى، لمياء كرم.



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