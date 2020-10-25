بعد الحريق الهائل بفرنسا .. المسلمون عبر تويتر: هذا جزاء من يسب نبي الله

حريق هائل ف فرنسا— MaHmoud Halim . (@1Halim__) October 24, 2020
۞إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۞
#الا_رسول_الله_يافرنسا pic.twitter.com/KfYR53ox9Z
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم 🔥🔥— سا سو (@TCJMYB2u3FsrjiI) October 24, 2020
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك الي يوم الدين 🙏❤❤
حريق هائل في فرنسا 🔥🔥#الا_رسوال_الله pic.twitter.com/pfxCgEaW5i
حريق هائل في فرنسا— ءتاايفف🌚❤ (@lo15854359) October 24, 2020
الله يحرق قلوبهم
هذا جزاء من يسب نبي الله محمد👇👇 pic.twitter.com/IPu6HbHurM
الله اكبر ... حريق هائل في ميناء لوهافر بفرنسا ... اللهم انصر الاسلام والمسلمين ☝️❤ pic.twitter.com/yT6KGTgGt8— زهره (@Zahra18564398) October 24, 2020
يحدث الان: حريق هائل في فرنسا.— وسيم الحباشنه🇯🇴 (@WasemHabashneh) October 24, 2020
"يمهل ولا يهمل"#إلا_رسول_الله ❤️ pic.twitter.com/pNWeBGv8H7
اللهم احفظ أهلنا في النماص وتنومة.. دعواتكم لهم.— إيـاد الحمود (@Eyaaaad) October 21, 2020
حريق هائل في الغابات هناك وفرق الدفاع المدني تكافحه ولا أضرار بشرية حتى الآن ولله الحمدpic.twitter.com/W5rJokAgqb