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بعد الحريق الهائل بفرنسا .. المسلمون عبر تويتر: هذا جزاء من يسب نبي الله

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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منار نور
شهدت أحد المباني التابعة لميناء لو هافر الفرنسي أمس السبت 24 أكتوبر حريقا ضخما.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حريق_هائل لليوم الثاني علي التوالي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

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