بعد الحريق الهائل بفرنسا .. المسلمون عبر تويتر: هذا جزاء من يسب نبي الله

شهدت أحد المباني التابعة لميناء لو هافر الفرنسي أمس السبت 24 أكتوبر حريقا ضخما.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حريق_هائل لليوم الثاني علي التوالي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم 🔥🔥

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك الي يوم الدين 🙏❤❤



حريق هائل في فرنسا 🔥🔥#الا_رسوال_الله pic.twitter.com/pfxCgEaW5i — سا سو (@TCJMYB2u3FsrjiI) October 24, 2020

حريق هائل في فرنسا

الله يحرق قلوبهم

هذا جزاء من يسب نبي الله محمد👇👇 pic.twitter.com/IPu6HbHurM — ءتاايفف🌚❤ (@lo15854359) October 24, 2020

الله اكبر ... حريق هائل في ميناء لوهافر بفرنسا ... اللهم انصر الاسلام والمسلمين ☝️❤ pic.twitter.com/yT6KGTgGt8 — زهره (@Zahra18564398) October 24, 2020