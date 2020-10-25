أروى جودة لـ «صدى البلد»: أحيي جرأة عائلة ساويرس في إقامة مهرجان الجونة

عبرت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".





وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.











وكانت الفنانة أروى جودة كشفت تفاصيل مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين"، وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها مع المخرج هاني خليفة، ولفتت إلى أنها تحبه كثيرا، ومنذ فترة كانت تتمنى أن تعمل معه.









وقالت إن المميز في مسلسل "نمرة اتنين" أنه عبارة عن ٨ حلقات منفصلة عن بعضها البعض، وله مؤلفون ومخرجون مختلفون عن بعضهم البعض، لافتة إلى أن العمل يتحدث عن تفسير نمرة اتنين من خلال مجموعة من المواضيع المهمة.







