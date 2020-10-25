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رياضة

مجدي عبد الغني يدعم بيراميدز: كل التوفيق اليوم لممثل مصر في الكونفيدرالية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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منار نور
دعم مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق فريق بيراميدز، في نهائي بطولة الكونفيدرالية اليوم. 

وغرد " مجدي عبد الغني " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " كل التوفيق اليوم لممثل مصر " بيراميدز " في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي ".

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبد الله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد".

وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.

يذكر أن نهائي بطولة الكونفدرالية سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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