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أخبار العالم

صحيفة سعودية: المملكة تدعم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن المملكة دأبت على مطالبة المجتمع الدولي بضرورة ضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وثمنت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (فضاء خارجي آمن) - دعوة المملكة الدول إلى تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، استشعارًا منها بأهمية وضع أسس متينة وفاعلة لمواكبة الاهتمام المتزايد بقطاع الفضاء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاتصالات والملاحة والبث الإعلامي ورصد تغير المناخ ومكافحة التصحر وإدارة الكوارث وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى اهتمام المملكة بتشريع أنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق مركبات النقل إلى الفضاء، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع والمحطات الأرضية، وتعزيز الأمن الفضائي، كما سعت السعودية منذ وقت مبكر للانضمام للدول المهتمة بالفضاء الخارجي، وصادقت على معاهدات الأمم المتحدة في هذا المجال، كما أسهمت في تأسيس منظمة الاتصالات الفضائية العربية، وأنشأت معهد بحوث الفضاء والمركز السعودي للاستشعار عن بُعد، وتوجت ذلك بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء.

وشددت الصحيفة على حرص المملكة على النطاق العالمي على تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات، وترسيخ قانون الفضاء الخارجي، وتكريس البنية التحتية للاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها، لتوفير الأمن والأمان والرفاهية للإنسان، والحفاظ على عدم عسكرة الفضاء الخارجي.

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