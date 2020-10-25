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فن

بفستان أبيض قصير.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ناهد السباعي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت ناهد السباعي في الصورة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير، وقبعة بيضاء، وشعرها المنسدل على الاكتاف. 

وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم

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