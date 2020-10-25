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أخبار العالم

رغم تهديدات واشنطن.. أردوغان يتحدى أمريكا: لا تعرفون مع من تتعاملون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:06 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتخلى عن منظومات "إس-400" أو دعم أذربيجان، برغم تهديدات الولايات المتحدة،  مؤكدا أن بلاده ليست دولة قبلية.

ووجه أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ملاطيا، اليوم الأحد، كلمة إلى مسؤولي أمريكا: "أخذنا خطوات في إطار مشروع F-35، لكنكم وجهتم تهديدات لنا. طالبتم منا إعادة إس-400 إلى روسيا. لكننا ليسنا دولة قبلية".

وردا على التهديدات الأمريكية بتطبيق إجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب دعمها لأذربيجان، قال أردوغان: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون. لا تتأخروا بعقوباتكم أيا كانت".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أدانت أمس اختبار تركيا لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي روسية الصنع "إس 400".

وأكدت البنتاجون أن حصول تركيا على منظومة صواريخ إس 400، وإجراء اختبارات عليها؛ وضع العلاقة الأمنية بين البلدين في خطر.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تشغيل تركيا لمنظومة صواريخ إس 400، لا يتوافق مع التزاماتها كـ"حليف" للولايات المتحدة.

كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات أمريكية لفرض عقوبات على تركيا بسبب دعمها لأذربيجان في الصراع الدائر بإقليم قره باغ ضد القوات الأرمنية.

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