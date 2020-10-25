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أخبار العالم

رغم علاقتها بإيران وحماس.. إسرائيل: قطر قد تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:25 م
مقاتلات إف 35
مقاتلات إف 35
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، إن بيع الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة "إف-35" لقطر ربما يكون ممكنا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بسبب صلات الدوحة بكل من إيران وحركة حماس.


وأضاف شتاينتز، وهو عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أنه "لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلا أو آجلا".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية" خاصة في مواجهة مقاتلات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وكانت مصادر لوكالة "رويترز"، قد ذكرت في وقت سابق أن قطر تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" الشبح في صفقة قد تؤدي، إذا تمت، إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها".

ووفقا أحد المصادر فإن خطاب طلب قطر للطائرات، هو الخطوة الرسمية الأولى في العملية القانونية لبيع الأسلحة العسكرية المتطورة.

ويأتي الطلب بعد اتفاق أغسطس، بين الولايات المتحدة والإمارات والذي وافقت فيه واشنطن على النظر في منح موافقة الدولة الخليجية على شراء المقاتلات، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يسمى اتفاق "أبراهام" لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

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